الصحة بغزة: مستشفيات غزة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة بسبب الحصار

غزة/سما/

قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن اجمالي عدد الشهداء بلغ 10 ، وإصابة 75 مواطن منذ بدء العدوان الاسرائيلي على محافظات قطاع غزة . وأوضح القدرة في تصريح صحفي، أن من بين الشهداء طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وسيدة تبلغ 23 سنة.

وأكد القدرة أن الطواقم الطبية في غرف العمليات والعناية المركزة تقوم بالرعاية الطبية الفائقة والتعامل مع مختلف الاصابات الحرجة. وقال إن المستشفيات تعمل وفق الامكانيات المتاحة والمحدود جراء الحصار الاسرائيلي المستمر منذ 15 سنة.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يركز في استهداف المناطق السكنية مما رفع عدد الضحايا من الاطفال والنساء والمدنيين والاصابات الحرجة ولفت القدرة إلى أن العدوان الاسرائيلي يتزامن مع استمرار الحصار الذي يهدف الى انهاك المنظومة الصحية وجعلها تعاني من نقص حاد في 40 % من الأدوية الاساسية و32% من والمستهلكات الطبية و 60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم. وتابع، العدوان الاسرائيلي يتزامن مع منع الاحتلال لإدخال 14 جهاز اشعة ومنع ادخال قطع الغيار للأجهزة الطبية والتشخيصية مما يؤثر على عمل الطواقم الطبية في الاقسام الحساسة. ودعا القدرة كافة الشركاء من المؤسسات الدولية والاغاثية والاشقاء في قطر الخير وكافة محبي الشعب الفلسطيني الى سرعة تلبية الاحتياجات الصحية لمستشفيات قطاع غزة.