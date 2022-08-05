فلسطين وتونس والأردن تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

نددت كل من فلسطين وتونس والأردن، الجمعة، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف الهجوم وحماية الشعب الفلسطيني.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي بدأته وتشنه دولة الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة"، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإجبار إسرائيل على وقف هجومها على قطاع غزة فورا.



واعتبرت الخارجية الفلسطينية بحسب البيان أن الهجوم يعتبر امتدادا "للعدوان الشامل" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو قطاع غزة.





وأكدت الخارجية الفلسطينية حسب البيان على حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات القتل والتدمير في الدفاع عن نفسه، معربة عن تحيتها الجهود المصرية والعربية المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي.



في سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الأردنية، على لسان متحدثها الرسمي، هيثم ابو الفول، إلى "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة".



وطالبت الخارجية الأردنية في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرة من "التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس".



بدورها، أعربت وزارة الخارجية التونسية، عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.



ودعت الخارجية التونسية في بيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، مؤكدة "على ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية".



