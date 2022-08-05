  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس يعلق على اطلاق صواريخ من قطاع غزة

السبت 06 أغسطس 2022 02:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلق على اطلاق صواريخ من قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل "سياستنا واضحة من يهددنا - لن يبقى موجودا".


وأضاف "هذا صحيح بالنسبة لخليفة بهاء أبو العطا تيسير الجعبري، وكذلك بالنسبة لأي إرهابي ابن موت يسعى لإيذاء مواطني إسرائيل".


وتابع غانتس "ما ينطبق على غزة ينطبق على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وفي جميع الساحات التي سنواصل العمل بها طوال الوقت".


وقال: "لقد نقلنا هذه الرسالة منذ أيام لشركائنا الذين يساعدوننا على استقرار الوضع في قطاع غزة (في إشارة إلى مصر). للأسف، لم يتم إزالة التهديد، وكان استخدامنا الاستباقي للقوة ضروريا".

#بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

انخفاض في سعر صرف الدولار

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

لابيد وغانتس يتحدثان عن الهدف من العملية العسكرية في غزة

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

الجهاد الإسلامي تنعي القائد الكبير تيسير الجعبري

فيديو لطفلة استشهدت في القصف الإسرائيلي على غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_22-33-05 (4)

مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة

محدث: تجدد قصف سرايا القدس لتل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة

العدوان على غزة

بالصور: متابعة حية للعدوان المتواصل على قطاع غزة

photo_2022-08-05_14-26-36 (2)

10 شهداء و 79 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس

e3c0141c-892d-4e0b-83b8-a71256657ecd

إعلام إسرائيلي: علينا الاستعداد.. هناك رد من غزة و"تل أبيب" ضمن الأهداف

الاتصالات الفلسطينية