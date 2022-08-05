  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجزائر تهيب بمجلس الأمن التدخل "بشكل عاجل" لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة

السبت 06 أغسطس 2022 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تهيب بمجلس الأمن التدخل "بشكل عاجل" لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة



الجزائر/سما/

أهابت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، المتجمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل بشكل "عاجل"، لوقف ما سمتها "الاعتداءات الإجرامية" لإسرائيل على قطاع غزة.


جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، وصل مراسل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بقطاع غزة.


وقال البيان: "تدين الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".


وأضاف "إذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

#الجزائر

الأكثر قراءة اليوم

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

انخفاض في سعر صرف الدولار

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

لابيد وغانتس يتحدثان عن الهدف من العملية العسكرية في غزة

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

الجهاد الإسلامي تنعي القائد الكبير تيسير الجعبري

فيديو لطفلة استشهدت في القصف الإسرائيلي على غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_22-33-05 (4)

مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة

محدث: تجدد قصف سرايا القدس لتل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة

العدوان على غزة

بالصور: متابعة حية للعدوان المتواصل على قطاع غزة

photo_2022-08-05_14-26-36 (2)

10 شهداء و 79 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس

e3c0141c-892d-4e0b-83b8-a71256657ecd

إعلام إسرائيلي: علينا الاستعداد.. هناك رد من غزة و"تل أبيب" ضمن الأهداف

الاتصالات الفلسطينية