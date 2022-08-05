الجزائر تهيب بمجلس الأمن التدخل "بشكل عاجل" لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة

الجزائر/سما/

أهابت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، المتجمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل بشكل "عاجل"، لوقف ما سمتها "الاعتداءات الإجرامية" لإسرائيل على قطاع غزة.



جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، وصل مراسل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بقطاع غزة.



وقال البيان: "تدين الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".



وأضاف "إذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".