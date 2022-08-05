استشهاد لاعب فلسطيني بقصف إسرائيلي شرق غزة

غزة/سما/

أعلن نادي الزيتون الرياضي الفلسطيني، عن استشهاد لاعبه يوسف قدوم، جراء استهداف طائرات إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق غزة.

وقال النادي في بيان له، القول إن "الشهيد الشاب قدوم "24 عاما" كان يتواجد بجانب منزله مع عدد من جيرانه قبل أن تباغتهم صواريخ طائرات العدو الصهيوني".

وأضاف إن "لاعب الكاراتيه في النادي استشهد بعد الاستهداف مباشرة".. متمنيا له الرحمة، ومعزيا عائلته بوفاته.

وطالب النادي "جميع المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الرياضيين".

ويعد قدوم من اللاعبين المميزين بفريق الكاراتيه بنادي الزيتون وقد شارك بالعديد من البطولات الرياضية.

وأطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة حملة عسكرية، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بإنها ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتسمى "الفجر الصادق".