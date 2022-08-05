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غانتس لنظيره الأمريكي: "إسرائيل" ستعمل بحزم للدفاع عن نفسها

السبت 06 أغسطس 2022 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس لنظيره الأمريكي: "إسرائيل" ستعمل بحزم للدفاع عن نفسها



القدس المحتلة/سما/

أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن تل أبيب ستعمل "بحزم للدفاع عن نفسها".


جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأحاط غانتس نظيره الأمريكي بتفاصيل عملية "الفجر الصادق" العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل قيادي كبير بالحركة.


ونقلت "يديعوت": "تحدث وزير الدفاع بيني غانتس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بعملية "الفجر الصادق" والجهود المبذولة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى قطاع غزة".

صرح غانتس خلال المحادثة أن "إسرائيل تعمل على حماية نفسها ومواطنيها، وأنها ستتصرف بشكل مركز وبحزم ضد الإرهابيين من أجل تحقيق أهدافها"، بحسب المصدر ذاته.

#بيني غانتس #اسرائيل

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