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"التعليم" تطالب الجهات الدولية بوقف العدوان المستمر على أطفال غزة

السبت 06 أغسطس 2022 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" تطالب الجهات الدولية بوقف العدوان المستمر على أطفال غزة



غزة/سما/

عقبت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء يوم الجمعة،على استشهاد الطفلة آلاء عبد الله قدوم، جراء قصف إسرائيلي استهدفا شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة. 

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحفي: "إنّ قوات الاحتلال تواصل ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال قتل الأطفال والنساء والشباب والشيوخ وتدمير البيوت والمنشآت المدنية".

وأضافت: "في جريمة بشعة بحق الطفولة قامت طائرات الاحتلال مساء الجمعة، باستهداف الآمنين وقتل الطفلة آلاء عبد الله قدوم (خمس سنوات)، وهي طفلة تدرس في روضة ريادة النموذجية بمدينة غزة، حيث قتلت مع تسعة من شهداء شعبنا وأصيب 55 آخرين".


 

 
وأكدت الوزارة على أنّ قتل الطفلة آلاء يندرج ضمن مسلسل الإجرام بحق شعبنا الفلسطيني بشكل عام والأطفال وتلاميذ رياض الأطفال والمدارس على وجه الخصوص، حيث قام العدوان العام الماضي بقتل 69 طفلاً".

ودعت جميع الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الطفولة إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها ووقف العدوان المستمر على أطفال غزة، واستنكار الجرائم وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة جراء عدوانهم على المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

#وزارة التربية والتعليم #غزة

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