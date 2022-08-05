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وقفات في رام الله وجنين والخليل تضامنًا مع غزة

الجمعة 05 أغسطس 2022 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفات في رام الله وجنين والخليل تضامنًا مع غزة



محافظات/سما/

 شارك العشرات من المواطنين، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، مساء اليوم الجمعة، في مسيرة برام الله، تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع وسط رام الله، صورا لعدد من الشهداء الذين ارتقوا في العدوان، ورددوا هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتؤكد حق المواطنين في قطاع غزة بالعيش في أمن وسلام.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، إن حكومة إسرائيل الفاشية أقدمت على تنفيذ عدوان بربري جبان على أهلنا في قطاع غزة، امتدادا للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، ظناً أنها بسياسة القتل والاغتيالات يمكن أن تركّع الشعب الفلسطيني، أو تثنيه عن مواصلة نضاله الوطني المشروع على طريق نيل حريته.

وأكد بكر أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون اليوم لتكريس الوحدة الوطنية، باعتبارها صمام الأمان لمواجهة الاحتلال، وشدد على أن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مدعو للانتفاض في وجه المحتل المجرم. 

وفي جنين، نظمت حركتي فتح والجهاد الاسلامي وأجنحتهما العسكرية بمخيم جنين وقفة ومسيرة تضامنًا مع غزة ودعماً للمقاومة، وذلك بمشاركة مسلحين من كتيبة جنين في سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى

وألقيت خلال الوقفة عدة كلمات نعت الشهداء وفي مقدمتهم القيادي بالجهاد تيسير الجعبري، مؤكدةً أن جريمة اغتياله والعدوان على غزة لن يمر دون عقاب.

وأكد المتحدثون أن شعبنا بدأ معركة مفتوحة ضد الاحتلال على امتداد أراضي فلسطين التاريخية وسيكون جنوده ومستوطنيه أهدافاً للمقاومة التي ستلقن درساً لن ينساه، مؤكدين دعمهم لموقف و قرار أمين عام الجهاد زياد النخالة خوض معركة مفتوحة ضد الاحتلال ليدفع ثمن جرائمه وعدوانه الغاشم.

 وجاب المتظاهرون شوارع المخيم ثم مدينة جنين يتقدمهم المسلحون وهم يرددون الشعارات والأغاني الوطنية التي دعت المقاومة للرد في العمق الإسرائيلي كما مجدوا الشهداء وأكدوا على مواصلة مسيرتهم حتى دحر الاحتلال.

فيما طالب مشاركون في وقفة دعت لها حركة فتح في مدينة الخليل، بوقف جرائم الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة التي أقيمت على دوار ابن رشد وسط الخليل، اليافطات المنددة بجرائم الاحتلال، ووقف العدوان على قطاع غزة.

وطالبوا المجتمع الدولي بوقفة جدية لحماية المواطنين ووقف هذا العداون.

#رام الله #جنين

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