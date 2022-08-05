لابيد: "إسرائيل" ليست معنية بحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، يائير لابيد ، أن "إسرائيل ليست معنية بحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة ولكنها لا تخشاها أيضا".



وفي ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدت في مقر الكرياه بتل أبيب، قال يائير لابيد: "أغار جيش الدفاع قبل أربع ساعات بتعاون مع الشاباك على أهداف تابعة لتنظيم "الجهاد الإسلامي" في غزة، وفي هذا الإطار تم القضاء على تيسير الجعبري، وهو أحد من اكبر قائدين للجهاد الإسلامي في غزة".

وأضاف لابيد: "سياسة هذا الحكومة هي عبارة عن صفر تسامح



مع أي محاولة لإطلاق النار، ومن أي نوع، من غزة على الأراضي الإسرائيلية..‏التنظيمات "الإرهابية" لن تحدد مجرى الحياة في غلاف غزة ولن نقبل بأي تهديد على السكان".

وأردف: "لن نقبل بأي إملاءات بخصوص أنشطة جيش الدفاع والأجهزة الأمنية أيضا في ساحات أخرى. سيتم اعتقال كل من يجب اعتقاله..سيتم الرد بصرامة على كل محاولة لاستهداف مدنيين أو جنود".

وأكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تم شن العملية اليوم في غزة ردا على تهديدات حقيقية خرقت مجرى الحياة الطبيعية في الجنوب..إسرائيل ليست معنية بحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة ولكنها لا تخشاها أيضا..‏مهما طال الزمن، سنزيل التهديدات التي وجهت لمواطنينا".