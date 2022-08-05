قطر تدين “العدوان” الإسرائيلي على غزة

الدوحة/سما/

أعربت قطر، مساء الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ“العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة.



وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال”.

وجدد البيان “موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.



وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ شن غارات على أهداف لحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة.



وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة.



وأعلن داود شهاب الناطق باسم “الجهاد الإسلامي”، أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في “سرايا القدس” الجناح المسلح للحركة.