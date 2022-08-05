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الاقتصاد بغزة تطمئن المواطنين بتوفر كافة السلع الأساسية

الجمعة 05 أغسطس 2022 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تطمئن المواطنين بتوفر كافة السلع الأساسية



غزة/سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الجمعة رسالة طمأنة للمواطنين بتوفر كافة السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج في المحلات والأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة.


وطالبت الوزارة في بيانٍ صحفي، المواطنين بعدم التهافت على شراء المواد والسلع زيادة على الحاجة الاعتيادية وإن السلع من الدقيق والمواد التموينية والمحروقات بكافة أنواعها متوفرة وكافية وبكميات تلبي حاجات المواطنين.


وقالت: "إنها أوعزت لجمعية أصحاب المخابز بفتح المخابز اليوم الجمعة والعمل على إنتاج وتوفير الخبز للمواطنين حتى ساعات متأخرة من الليل".


 

وأضافت الوزارة:  "أنه منذ بداية التصعيد تم الايعاز لطواقم الوزارة بالعمل طمن خطة الطوارئ لمتابعة ومراقبة حركة السلع والأسعار.


وشددت، في ختام بيانها على أنها لن تسمح برفع الأسعار أو الاحتكار تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، مطالبة التجار وأصحاب المحلات التجارية بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا.

#وزارة الاقتصاد بغزة

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