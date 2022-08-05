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بالصور: الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

الجمعة 05 أغسطس 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة



غزة - سما

يقوم الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات بسلسلة غارات تستهدف عدة أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بشن سلسلة غارات في المنطقة الوسطى بالقرب من محررة نتساريم، وفي شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال أرض زراعية بالقرب من شارع صلاح الدين في بيت حانون.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقع البشاير التابع للمقاومة بمنطقة البيدر غرب مدينة غزة وسط القطاع.

أما في جنوب القطاع، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت موقع "حطين" غرب مدينة خانيونس وموقع "مهاجر" التابع للمقاومة غرب مدينة رفح.

وبحسب مراسلينا فقد وصلت خمسة إصابات لمجمع الشفاء الطبي بعد استهداف محيط منزلهم في حي الشعف شرق مدينة غزة ومن بين الإصابات ثلاثة أطفال تتراوح إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطيرة. 

يتبع، 

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