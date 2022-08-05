محدث: سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة بأكثر من مئة صاروخ (فيديو)

غزة - سما

أطلقت سرايا القدس رشقات كثيفة من الصواريخ باتجاه تل ابيب ومستوطنات غلاف غزة وعسقلان واسدود على بعد اربعين كيلومترا شمال قطاع غزة.

وقال سرايا القدس انها اطلقت اكثر من 100 صاروخ باتجاه تل ابيب وبلدات فلسطين المحتلة.

وبحسب المراسلين، فإن صواريخ المقاومة استهدفت مستوطنات غلاف غزة، وقد التزمت سرايا القدس بتوقيت "البهاء" حيث انطلقت الصواريخ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة.

وتحاول القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة فيما تدوي صفارات الإنذار في سديروت وغوش دان وبات يام ولاخيش ونير عام وأسدود وعسقلان وحولون وريشون لتسيون في تل أبيب إلى جانب مستوطنات الغلاف.

وبحسب أنباء أولية فإن صواريخ المقاومة أصابت منزلاً في عسقلان إصابة مباشرة فيما لم تتضح حتى الآن حجم الأضرار التي لحقت به.

ويأتي رد المقاومة بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي "غانتس" توعد فيه "بتدفيع من يحاول تعطيل حياة الإسرائيلين ثمناً غالياً".

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية أن هذا هو الرد الأولي فقط على العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إطلاق أكثر من مئة صاروخ باتجاه تل أبيب ومدن المركز والغلاف في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء.

يتبع،،،