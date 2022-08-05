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من هو القيادي تيسير الجعبري الذي اغتالته "اسرائيل" ؟

الجمعة 05 أغسطس 2022 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو القيادي تيسير الجعبري الذي اغتالته "اسرائيل" ؟



غزة/سما/

 بدأ الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة باغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري .. فمن هو هذا القيادي ؟

هو تيسير محمود محمد الجعبري (أبو محمود، ولد في 1972 في حي الشجاعية بمدينة غزة -

وهو قائد عسكري ، يُعرف بأنه القيادي العسكري الثاني في سرايا القدس، إذ يتولى منصب قائد منطقة غزة وشمال قطاع غزة في سرايا القدس منذ 17 نوفمبر 2019، وذلك خلفًا لبهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر ٢٠١٩.

ويشغل عضوية المجلس العسكري لسرايا القدس ونجا من محاولة اغتيال في عام ٢٠١٢ والتي استشهد فيها مسؤول الاعلام الحربي بالسرايا رامز حرب.

كما نجا من محاولة اغتيال اخرى عام ٢٠١٤ والتي استشهد فيها عدد من مقاتلي السرايا.


شكل مع رفاقه في سرايا القدس عنوانا لقيادة معركة سيف القدس والتي قصفت فيها السرايا تل ابيب عدة مرات.

شارك في مفاوضات التهدئة في مصر اكثر من مرة ضمن وفد السرايا.

#تيسير الجعبري

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