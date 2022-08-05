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الاحتلال: الجهاد أعاد العنف للضفة وشكل عقبة أمام الهدوء بغزة وخطة استهدافه أعدت مسبقا

الجمعة 05 أغسطس 2022 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: الجهاد أعاد العنف للضفة وشكل عقبة أمام الهدوء بغزة وخطة استهدافه أعدت مسبقا



القدس المحتلة / سما /
 


نقلت إذاعة الجيش الاسرائيلي ع مسؤول أمني كبير قوله ان الجيش اعد خطة كاملة لاستهداف الجهاد الإسلامي قبل الأحداث الأخيرة في جنين لأن هذه الحركة أعادت العنف إلى مدن الضفة وتشكل عقبة أمام حالة الهدوء والتعايش في غزة.

وقال المسؤول الامني الاسرائيلي انه كان من المستحيل السماح للجهاد الاسلامي اغلاق منطقة جنوب اسرائيل وان من الافضل خوض معركة مع هذا التنظيم القاتل وعدم السماه له بفرض شروطه على تحركات الجيش بالضفة وعدم تنفيذ اعتقالات او قتل الارهابيين في جنين ونابلس.
واوضح ان التخلص من قائد سرايا القدس "الجعبري" وعدد من نشطاء التنظيم الاساسيين والذين شكلوا عقبة كبرى أمام اجهزة الامن الاسرائيلية سيدفع بالمنطقة الى الهدوء وتطوير روح التعايش التي سادت العلاقة مع غزة مؤخرا.
 

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