هنية يدين العدوان على غزة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تبعاته

غزة/سما/

عبر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري واستشهاد ثمانية من أبناء المواطنين بينهم طفلة.

وحمل هنية في تصريح صحفي له، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا.

وقال هنية: "إننا إذ ننعى القائد الجعبري والشهداء الأبرار لنؤكد أن الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات"، داعيًا إلى "لجم العدوان الصهيوني على شعبنا". وفق نص تصريحه.

ولفت هنية إلى أنه تلقى مساء اليوم العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر، وقد أوضح للجميع إدانة هذه الجريمة وتحمل الاحتلال تداعياتها ونتائجها. كما قال.