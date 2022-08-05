حزب الله يؤكد على وقوفه الدائم إلى جانب فلسطين وقيادة حركة الجهاد

بيروت

تقدّم حزب الله من حركة الجهاد الاسلامي بأحرّ التعازي والمواساة باستشهاد القائد تيسير الجعبري وعدد من القادة الميدانيين جراء العداون المستمر الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان حزب الله انّ "يتقدم حزب الله من الإخوة في حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والمواساة باستشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من إخوانه القادة الميدانيين الذين نالوا الوسام الالهي الرفيع وحققوا أغلى أمانيهم بعد عمر طويل قضوه في الجهاد والمقاومة".

واضاف "إن الشعب الفلسطيني العزيز الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته الطويلة وزف عشرات الشهداء القادة لن تضعفه هذه الجريمة الاسرائيلية البشعة والغادرة بل ستزيده عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير".

وبحسب البيان "ان حزب الله اذ يشيد بتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، يشدد على وحدة الموقف الذي يشكل العامل الأساس في الانتصار على العدو، ويؤكد على وقوفه الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة، ويعبر بشكل صريح عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية"