  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استدعاء 25 ألف جندي احتياط في خطوات تصعيدية جديدة

الجمعة 05 أغسطس 2022 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
استدعاء 25 ألف جندي احتياط في خطوات تصعيدية جديدة



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس وافق على استدعاء 25 ألف جندي احتياطي، على وقع انطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة.


وقالت القناة: "في أمر استثنائي، وافق وزير الجيش غانتس على تجنيد ما يصل إلى 25 ألف جندي احتياط".

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "كجزء من عملية "الفجر الصادق"، وافق وزير الدفاع بيني غانتس على تعبئة ما يصل إلى 25000 جندي احتياطي بأمر استدعاء استثنائي - وفقا للاحتياجات العملياتية".


من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي تعبئة واسعة للاحتياط".


وأضاف في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "إلحاقا بتقييم الوضع تقرر تجنيد واسع النطاق لجنود الاحتياط من أجل تعزيز القوات في القيادة الجنوبية والدفاع الجوي وقيادة الجبهة الداخلية والقوات المقاتلة".


وتابع: "تم الاستدعاء بموجب أمر إنذار استثنائي بموافقة وزير الدفاع".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

"كان": اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

الجهاد الإسلامي : اعتقال الشيخ بسام السعدي وسحله تجاوز للخطوط الحمراء

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

انخفاض في سعر صرف الدولار

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

الجهاد الإسلامي تنعي القائد الكبير تيسير الجعبري

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_14-26-36 (2)

10 شهداء و 55 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس تيسير الجعبري

photo_2022-08-05_16-41-57

"الكابينت"يعطي الضوء الاخضر لاستمرار العملية بغزة ضد الجهاد الاسلامي

الغرفة المشتركة: الرد قادم ولن نسمح بالتغول على شعبنا

r83yb

النخالة: نحن ذاهبون للقتال ولا خطوط حمراء لهذه المعركة

كتائـب القسام: دماء شعبنا ستكون لعنة على الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية