استدعاء 25 ألف جندي احتياط في خطوات تصعيدية جديدة

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس وافق على استدعاء 25 ألف جندي احتياطي، على وقع انطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة.



وقالت القناة: "في أمر استثنائي، وافق وزير الجيش غانتس على تجنيد ما يصل إلى 25 ألف جندي احتياط".

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "كجزء من عملية "الفجر الصادق"، وافق وزير الدفاع بيني غانتس على تعبئة ما يصل إلى 25000 جندي احتياطي بأمر استدعاء استثنائي - وفقا للاحتياجات العملياتية".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي تعبئة واسعة للاحتياط".



وأضاف في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "إلحاقا بتقييم الوضع تقرر تجنيد واسع النطاق لجنود الاحتياط من أجل تعزيز القوات في القيادة الجنوبية والدفاع الجوي وقيادة الجبهة الداخلية والقوات المقاتلة".



وتابع: "تم الاستدعاء بموجب أمر إنذار استثنائي بموافقة وزير الدفاع".