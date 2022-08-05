  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يعلن استئناف قصف غزة والانتقال لحالة الطوارئ

الجمعة 05 أغسطس 2022 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن استئناف قصف غزة والانتقال لحالة الطوارئ



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، استئناف قصف أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال قيادي بالحركة وناشطين آخرين.


وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".


وأضاف "هاجمت القوات الخاصة والمدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة مواقع عسكرية لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".


وتابع "تم القضاء على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في الهجوم".


وقال الجيش: "أمر رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

"كان": اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

الجهاد الإسلامي : اعتقال الشيخ بسام السعدي وسحله تجاوز للخطوط الحمراء

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

انخفاض في سعر صرف الدولار

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

الجهاد الإسلامي تنعي القائد الكبير تيسير الجعبري

إيران تهدد: "مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_14-26-36 (2)

10 شهداء و 55 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس تيسير الجعبري

الغرفة المشتركة: الرد قادم ولن نسمح بالتغول على شعبنا

r83yb

النخالة: نحن ذاهبون للقتال ولا خطوط حمراء لهذه المعركة

كتائـب القسام: دماء شعبنا ستكون لعنة على الاحتلال

تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون" والشرطة الاسرائيلية ترفع حالة التأهب

الاتصالات الفلسطينية