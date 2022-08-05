جيش الاحتلال يتأهب لرد المقاومة خلال الساعات القادمة ويستدعي 10 كتائب احتياط

تستمر تعليمات الجيش لمستوطني "غلاف غزة" بالبقاء في الملاجئ تخوفاً من بدء إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة مساء اليوم.

وبحسب الخبير العسكري الإسرائيلي نعوم امير: تقديرات الجيش ان اطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة سيبدأ قريبا جدا

وقد أعلنت قناة كان العبرية بأن جزء من الاجراءات الاحترازية التي قام بها الاحتلال هو تحويل حركة الطائرات الاسرائيلية في مطار "بن غوريون" إلى الشمال فيما نشر الجيش الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية وسط وجنوب الأراضي المحتلة وأعلنت مختلف البلديات في الداخل فتح أبواب الملاجئ.

أما على الجبهة الداخلية فقد دفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات في أنحاء فلسطين المحتلة، ووضعت 10 سرايا احتياط في وضع الجهوزية لأي حدث.

وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، الجيش بالتوجه إلى "حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا".

وكانت الغرفة المشتركة قد أصدرت بياناً لها توعدت فيه الاحتلال بالرد مشيرةً إلى أن هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة”.

على صعيد متصل اعلن جيش الاحتلال حالة الاستنفار في الجنوب والوسط دافعا بعدد من الكتائب الاحتياطية الى حدود غزة، جاء ذلك بعد اغتيال الاحتلال القيادي سرايا القدس تيسر الجعبري وعدد من مقاتلي الحركة في قصف لطيران الاحتلال.

واعلن الجيش الاسرائيلي استدعاء 10 كتائب من وحدات الاحتياط في كافة المجالات ودفع بها الى منطقة الجنوب .

ووفقا لوسائل الاعلام العبرية فان وزير جيش الاحتلال بني غانتس وافق على أمر تجنيد 25 ألف جندي احتياط، وفقا للاحتياجات التشغيلية.

وقال موقع واللا نقلا عن مصدر "امني اسرائيلي":عملية استدعاء واسعة لقوات الاحتياط، وتوقع استمرار العملية العسكرية لعدة ايام، وليس يوما او يومين".

واعلنت الصحة في غزة عن استشهاد 10 مواطنين و40 اصابة جراء القصف الاسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة