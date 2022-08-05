لابيد وغانتس يتحدثان عن الهدف من العملية العسكرية في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد إن الهدف من العملية العسكرية التي أطلقها الجيش ضد قطاع غزة هو "إزالة تهديد ملموس على مواطني إسرائيل و(مستوطنات) غلاف غزة".



جاء ذلك في بيان مشترك للابيد ووزير جيشه غانتس بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية تحمل اسم "الفجر الصادق"، على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري



وجاء في البيان وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " قبل وقت قصير، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وهو عمل يهدف إلى إزالة تهديد ملموس لمواطني دولة إسرائيل وغلاف غزة (المستوطنات القريبة من القطاع) واستهداف الإرهابيين".



وأضاف: "لن تسمح الحكومة الإسرائيلية للمنظمات الإرهابية بوضع جدول أعمال في غلاف غزة وتهديد مواطني دولة إسرائيل".



وتابع لابيد: " ليعلم كل من يريد إيذاء إسرائيل أننا سنصل إليه. وستعمل قوات الأمن ضد إرهابيي الجهاد الإسلامي لإزالة الخطر عن مواطني إسرائيل".



من جانبه، قال غانتس: "المهمة هي حماية المستوطنات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل - لن نسمح لأي طرف بتهديد أو إيذاء مواطني إسرائيل".