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الفصائل: جريمة اغتيال القائد الجعبري لن تمر دون عقاب والمقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات

الجمعة 05 أغسطس 2022 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل: جريمة اغتيال القائد الجعبري لن تمر دون عقاب والمقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات



غزة/سما/

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد الكبير، تيسير الجعبري "أبو محمود" قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية والشهداء الأبرار من أبناء شعبنا ومقاومتنا.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن جريمة اغتيال القائد الجعبري لن تمر دون عقاب، وستبقى المقاومة الموحدة هي من تشكل رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية.


 

 
كما أكدت أن محاولات الاحتلال تصدير أزماته الداخلية على حساب دماء الفلسطينية لخدمة أجندته السياسية لن تفلح.

وحملت الفصائل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، مشيرة إلى ان الاحتلال هو الذي بدأ العدوان على شعبنا، مشددة في الوقت نفسه أن فصائل المقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات الصهيونية وفرض قواعد الاشتباك.

#فصائل المقاومة الفلسطينية

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