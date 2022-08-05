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تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون" والشرطة الاسرائيلية ترفع حالة التأهب

الجمعة 05 أغسطس 2022 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون" والشرطة الاسرائيلية ترفع حالة التأهب



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أنه تم تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون"، وذلك بسبب التصعيد الأمني في قطاع غزة.

وذكرت أنه تم أيضا إغلاق شواطئ عسقلان، بسبب التوتر الأمني والتصعيد مع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مستشفى سوروكا في بئر السبع أعلن حالة الطوارئ والاستعداد لكل سيناريو ممكن، وأضافت أنه يجري عملية نقل للمرضى إلى المناطق المحصنة.

بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الشرطة رفعت درجة التأهب في صفوف الشرطة الإسرائيلية خشية من أحداث مماثلة للعام الماضي، وذلك في أعقاب تقييم أمني فع حالة التأهب.

#مطار بن غوريون #صواريخ

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