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بالفيديو: لحظة اغتيال الاحتلال القيادي في "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط غزة

الجمعة 05 أغسطس 2022 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: لحظة اغتيال الاحتلال القيادي في "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط غزة



غزة/سما/
نشرت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق قصف طائرات جيش الاحتلل الإسرائيلي شقة سكنية كان يوجد داخلها القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط قطاع غزة.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".
 
فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 15 ناشطا في الحركة بينهم الجعبري خلال قصف شقة سكنية وسط قطاع غزة.
 
وأظهر مقطع بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية لحظة استهداف المكان بعدة صواريخ.
 
 
#تيسير الجعبري #غزة

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