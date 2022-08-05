جيش الاحتلال يوجه سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ

القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد عصر الجمعة، تعليمات لسكان مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة"، وذلك بعد إعلانه بدء عملية عسكرية على القطاع.



وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في تويتر، إن تلك التعليمات تخص سكان المستوطنات الواقعة حتى 80 كم من قطاع غزة.



وأضاف أن تلك التعليمات سارية ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وحتى الثامنة مساء غد السبت.



وتشمل التعليمات عدم تجمع أكثر من 10 أشخاص في المناطق المفتوحة و50 شخصا داخل المباني في مستوطنات الغلاف.



كما شملت إمكانية الذهاب للعمل، شريطة أن يكون على مقربة منه ملاجئ أو غرف محصنة يمكن الاحتماء داخلها حال التعرض لإطلاق صواريخ من القطاع.

وبحسب التعليمات، سيتم إيقاف العملية التعليمية في تلك المناطق بما يعني تعطيل الدوام الدراسي.