  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يوجه سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ

الجمعة 05 أغسطس 2022 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يوجه سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ



القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد عصر الجمعة، تعليمات لسكان مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة"، وذلك بعد إعلانه بدء عملية عسكرية على القطاع.


وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في تويتر، إن تلك التعليمات تخص سكان المستوطنات الواقعة حتى 80 كم من قطاع غزة.


وأضاف أن تلك التعليمات سارية ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وحتى الثامنة مساء غد السبت.


وتشمل التعليمات عدم تجمع أكثر من 10 أشخاص في المناطق المفتوحة و50 شخصا داخل المباني في مستوطنات الغلاف.


كما شملت إمكانية الذهاب للعمل، شريطة أن يكون على مقربة منه ملاجئ أو غرف محصنة يمكن الاحتماء داخلها حال التعرض لإطلاق صواريخ من القطاع.
وبحسب التعليمات، سيتم إيقاف العملية التعليمية في تلك المناطق بما يعني تعطيل الدوام الدراسي.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

"كان": اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

الجهاد الإسلامي : اعتقال الشيخ بسام السعدي وسحله تجاوز للخطوط الحمراء

انخفاض في سعر صرف الدولار

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

إيران تهدد: "مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل"

الجهاد الاسلامي: استنفار "سرايا القدس" في كل الساحات ما زال قائمًا والعدو سيدفع ثمن تعنته

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_14-26-36 (2)

8 شهداء و 40 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس تيسير الجعبري

r83yb

النخالة: نحن ذاهبون للقتال ولاخطوط حمراء لهذه المعركة

الاتصالات الفلسطينية