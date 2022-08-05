غانتس: لن نسمح بتهديد الإسرائيليين ومن يحاول ذلك سيتعرض للأذى

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن اسرائيل "لن تسمح بتهديد أو إيذاء الإسرائيليين واي طرف يحاول ذلك سيتعرض للأذى".

وأصدر رئيس الوزراء يئير لابيد ووزير جيشه بيني غانتس بيانا مشتركا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي "يهاجم أهدافا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهدف إزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل من جهة هذا التنظيم الإرهابي. واستهداف الإرهابيين ومن يرسلهم. وتتم العملية بمشاركة كافة الجهات الاستخباراتية وجهاز الامن العام"، على حد زعم البيان.

وقال رئيس الوزراء لابيد إن "حكومة إسرائيل لن تسمح للمنظمات الإرهابية بفرض الامر الواقع في محيط قطاع غزة وتهديد مواطني الدولة وليعلم كل من تسول له نفسه المساس في إسرائيل ان يدنا الطولى ستصل اليه وان قوات الامن ستعمل كل ما هو مطلوب لإزالة تهديد عناصر الجهاد الإسلامي عن مواطني إسرائيل".

ومن جانبه قال وزير الدفاع الاسرائيلي إن "المهمة الملقاة على عاتق القوات هي الدفاع عن البلدات والقرى الإسرائيلية وعن مواطني الدولة ولن نسمح لاي تنظيم او عنصر بالمس بمواطنينا وكل من يحاول فعل ذلك سيتعرض للاستهداف".

ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه جلسة لتقييم سير العملية في وقت لاحق من مساء اليوم.