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د. أبو طه : ستبقى سرايا القدس سيف الشعب والأمة الذي يتصدى لاعتداءات العدو الصهيوني

الجمعة 05 أغسطس 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. أبو طه : ستبقى سرايا القدس سيف الشعب والأمة الذي يتصدى لاعتداءات العدو الصهيوني



وكالات - سما-

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د أنور أبو طه، اليوم الجمعة: "إن العدوان الجبان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، ومواقع المقاومة فيها إنما يستهدف ارادة المقاومة وما فرضته من وحدة شعبنا ومقاومته في عموم فلسطين".

وأضاف د. أبو طه "نؤكد للعدو المجرم وقواته أننا لن نتراجع عن خيار المقاومة، وعن الدفاع عن عموم شعبنا في كل مناطق تواجده".

وتابع "لن نسمح له بالاستفراد بأي منطقة فلسطينية، وستبقى معادلة الردع الذي فرضتها المقاومة ان الدفاع عن القدس والتصدي لكل اعتداءاته واجب المقاومة في كل مكان".

وأكمل د. أبو طه: ستبقى سرايانا المجاهدة سرايا القدس معها كل المقاومين سيف الشعب والأمة الذي يتصدى لاعتداءات العدو الصهيوني والتي ستوقع به الهزيمة التامة بإذن الله.

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