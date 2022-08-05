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استشهاد قيادي في السرايا واصابات في غارات اسرائيلية على قطاع غزة

الجمعة 05 أغسطس 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد قيادي في السرايا واصابات في غارات اسرائيلية على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث جيش الاحتلال: بدأنا قصف أهداف في قطاع غزة، وتم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية.

وأضاف: "يسمح الآن بنشر اسم العملية: "الفجر الصادق" ضد أهداف للجهاد بغزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد مواطن واصابة 15 اخرين في استهداف الاحتلال الاسراىيلي بغزة حتى اللحظة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف شقة سكنية في برج فلسطين في شارع الشهداء غرب مدينة غزة. 

وقال مصدر في الجهاد الإسلامي للجزيرة أن الاحتلال قام اغتيال تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خلال الغارات.

وسمع دوي عدة انفجارت في مناطق متفرقة من محافظات القطاع.



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يتبع..

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #قطاع غزة

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