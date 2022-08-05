استشهاد قيادي في السرايا واصابات في غارات اسرائيلية على قطاع غزة

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث جيش الاحتلال: بدأنا قصف أهداف في قطاع غزة، وتم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية.

وأضاف: "يسمح الآن بنشر اسم العملية: "الفجر الصادق" ضد أهداف للجهاد بغزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد مواطن واصابة 15 اخرين في استهداف الاحتلال الاسراىيلي بغزة حتى اللحظة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف شقة سكنية في برج فلسطين في شارع الشهداء غرب مدينة غزة.

وقال مصدر في الجهاد الإسلامي للجزيرة أن الاحتلال قام اغتيال تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خلال الغارات.

وسمع دوي عدة انفجارت في مناطق متفرقة من محافظات القطاع.















يتبع..