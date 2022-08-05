صور: جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية بغلاف غزة استعدادًا لتصعيد مُحتمل

غزة/سما/

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، صورًا تظهر تجمّع القبة الحديدية في مدينة أسدود بغلاف غزة هذا الصباح، وذلك على إثر استمرار التطورات الأمنية بالغلاف، وخشية من تصعيد محتمل مع القطاع.



وحول آخر الأحداث المتعلقة بالتطورات الأمنية بين غزة وإسرائيل، قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وصل إلى حدود غزة لإجراء جلسة لتقييم الأوضاع مع غزة.

وقالت القناة، إنه "وصل رئيس الأركان كوخافي إلى فرقة غزة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، وأجرى تقييما للوضع العملياتي".



وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يستعد للتصعيد في الجنوب (قطاع غزة)".













