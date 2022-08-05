  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: فتح معبر "كرم أبو سالم" جزئيا لإدخال وقود محطة الكهرباء

الجمعة 05 أغسطس 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فتح معبر "كرم أبو سالم" جزئيا لإدخال وقود محطة الكهرباء



غزة/سما/

أعلنت اللجنة الرئاسية  لتنسيق البضائع في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بفتح معبر كرم أبو  سالم التجاري جزئيا لإدخال الوقود الخاص بمحطة الكهرباء بالقطاع.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي "الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا بقرار فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بعد قليل، لإدخال 7 شاحنات محملة بالسولار لمحطة توليد الكهرباء".

يشار الى أن قوات الاحتلال أغلقت معبري معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون/ "إيرز"، شمال قطاع غزة وجنوبه، بشكل مفاجئ، صباح الثلاثاء الماضي.

وجاء إغلاق سلطات الاحتلال المنفذين المهمين للقطاع بعد اتخاذها إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بزعم الخشية من رد المقاومة على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين.

وأعلن جيش الاحتلال عن إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان و"سديروت".

#وقود الكهرباء

الأكثر قراءة اليوم

"كان": اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

الجهاد الإسلامي : اعتقال الشيخ بسام السعدي وسحله تجاوز للخطوط الحمراء

انخفاض في سعر صرف الدولار

الجيش الإسرائيلي يسرح جنودا وينقل آخرين بعيدا عن حدود غزة تخوفا من استهدافهم

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

إيران تهدد: "مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل"

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_12-37-22

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

الجهاد الاسلامي: استنفار "سرايا القدس" في كل الساحات ما زال قائمًا والعدو سيدفع ثمن تعنته

58713cd89cb4953911ec11530510bb50

إصابة ضابط في الأمن الوطني بجراح خطرة باشتباك مع مسلحين في نابلس

ماكرون يحذر لبنان: المواجهة الجديدة مع إسرائيل ستكون أكثر فتكا من حرب 2006

هارتس : الجهاد الإسلامي تسعى لمعادلة جديدة مع إسرائيل وإيران "تحركها"

الاتصالات الفلسطينية