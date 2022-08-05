غزة: فتح معبر "كرم أبو سالم" جزئيا لإدخال وقود محطة الكهرباء

غزة/سما/

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري جزئيا لإدخال الوقود الخاص بمحطة الكهرباء بالقطاع.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي "الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا بقرار فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بعد قليل، لإدخال 7 شاحنات محملة بالسولار لمحطة توليد الكهرباء".

يشار الى أن قوات الاحتلال أغلقت معبري معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون/ "إيرز"، شمال قطاع غزة وجنوبه، بشكل مفاجئ، صباح الثلاثاء الماضي.

وجاء إغلاق سلطات الاحتلال المنفذين المهمين للقطاع بعد اتخاذها إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بزعم الخشية من رد المقاومة على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين.

وأعلن جيش الاحتلال عن إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان و"سديروت".