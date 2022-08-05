بيت لحم: وقفة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الفتى معتصم عطا الله

بيت لحم/سما/

شارك عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في وقفة للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله (17 عاما)، في بلدة جناته شرق بيت لحم.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الشهيد ويافطات تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جثمانه.

وقال أمين سر إقليم حركة "فتح" في بيت لحم محمد المصري إن سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن كافة الجثامين المحتجزة.

واستشهد الفتى عطا الله في الثامن من شهر أيار الماضي، وهو من سكان منطقة حرملة.

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