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غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

الجمعة 05 أغسطس 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة كان العبرية بأن  وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أجرى، يوم الجمعة، تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الشاباك وقائد المنطقة الجنوبية توليدانو في مقر القيادة الجنوبية لللجيش الإسرائيلي.

ونقلت القناة عن غانتس قوله في مؤتمر صحفي عقب تقييما الوضع : "أقول بكل صراحة لقادة حماس والجهاد ، إن وقتكم محدود، سيتم إزالة التهديد بطريقة أو بأخرى، نحن نستعد لأي عمل على أي جبهة، الوضع الذي تأخذون فيه سكان الغلاف كرهائن، سيعود بالأذى عليكم، لن نتردد في الدخول لحرب، والجيش مستعد لذلك".

 وتابع غانتس :" مهمتنا هي ضمان انتهاء التوتر وعودة الأمور إلى طبيعتها ، نحن لا نتردد في بدء معركة ولا نتردد أيضًا في الذهاب إلى حرب إذا لزم الأمر".


وشدد غانتس:" الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن يستعدون لأي عمل قد يكون مطلوبًا على أي جبهة وسنواصل العمل العملياتي طالما كان ذلك مطلوبًا".

وقال غانتس: "إلى دول العالم وخاصة المتورطين في ما يجري في قطاع غزة (..) إسرائيل تمارس ضبط النفس النابع من قوتها (..) لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر".

#حماس #الجهاد الاسلامي #غزة #التصعيد مع غزة

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