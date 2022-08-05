  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اثر تهديدات "الجهـاد الإسلامي".. فتح طريق هروب جديد للمستوطنين غير مكشوف لـغزة

الجمعة 05 أغسطس 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اثر تهديدات "الجهـاد الإسلامي".. فتح طريق هروب جديد للمستوطنين غير مكشوف لـغزة



غزة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال قام بفتح طريق هروب جديد للمستوطنين غير  مكشوف لـغزة بعد تهديدات حركة الجهاد الإسلامي. 

وقالت القناة 12 العبرية:" في عملية سرية للأمن، تم فتح طريق هروب جديد غير  مكشوف لـغزة، لإخلاء مستوطني منطقتي "كرم أبوسالم" و"نحال عوز"، المغلقتان منذ 4 أيام، بعد تهديدات حركة الجهـاد الإسلامي".

ويواصل جيش الاحتلال، اليوم الجمعة 5-8-2022، فرض حالة التأهب القصوى على طول حدود قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

 فيما تواصل "إسرائيل"، لليوم الرابع على التوالي إغلاق قطاع غزة حيث تغلق معبري "كرم أبو سالم" أمام البضائع وبيت حانون أمام العمال.

والليلة قبل الماضية، قرر جيش الاحتلال مواصلة حالة التأهب والاستمرار في إغلاق الطرق والشوارع القريبة من الحدود، ومنع الحركة فيها، وهو الأمر الذي زاد من تذمر المستوطنين الذين يقطنون بتلك المناطق، ووجهوا انتقادات حادة لجيشهم.

كما نصب جيش الاحتلال غرف محصنة، كما وضع سواتر من حاويات وغيرها لمنع رصد أي حركة داخل المستوطنات المحاذية لحدود القطاع.

ويُشار إلى أنه جاء التوتر الحالي، على خلفية اعتقال الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأمر الذي دفع سرايا القدس لاستنفار عناصرها .

الأكثر قراءة اليوم

"كان": اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

الجهاد الإسلامي : اعتقال الشيخ بسام السعدي وسحله تجاوز للخطوط الحمراء

انخفاض في سعر صرف الدولار

الجيش الإسرائيلي يسرح جنودا وينقل آخرين بعيدا عن حدود غزة تخوفا من استهدافهم

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

إيران تهدد: "مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل"

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_12-37-22

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

الجهاد الاسلامي: استنفار "سرايا القدس" في كل الساحات ما زال قائمًا والعدو سيدفع ثمن تعنته

58713cd89cb4953911ec11530510bb50

إصابة ضابط في الأمن الوطني بجراح خطرة باشتباك مع مسلحين في نابلس

ماكرون يحذر لبنان: المواجهة الجديدة مع إسرائيل ستكون أكثر فتكا من حرب 2006

هارتس : الجهاد الإسلامي تسعى لمعادلة جديدة مع إسرائيل وإيران "تحركها"

الاتصالات الفلسطينية