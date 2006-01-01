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100 مقاتلة حربية و10 مدمرات وفرقاطات تشارك وتايوان تدفع بطائرات وسفن وتنشر أنظمة صواريخ

الجمعة 05 أغسطس 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
100 مقاتلة حربية و10 مدمرات وفرقاطات تشارك وتايوان تدفع بطائرات وسفن وتنشر أنظمة صواريخ



بكين/ وكالات/

حلقت صواريخ صينية فوق تايوان خلال التدريبات العسكرية الأخيرة التي تجريها بكين حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في حين دفعت تايوان بطائرات وسفن ونشرت أنظمة صواريخ لمراقبة الوضع.

ولم تؤكد بكين رسميا حتى الآن ما إذا كانت الصواريخ قد حلقت فوق الجزيرة أثناء التدريبات بينما رفضت تايبيه تأكيد أو نفي ذلك لأسباب تتعلق بالاستخبارات.

لكن وزارة الدفاع اليابانية قالت إنه من بين 9 صواريخ رصدتها "يعتقد أن 4 صواريخ حلقت فوق جزيرة تايوان الرئيسية".

ونشرت وسائل إعلام رسمية صينية وسما بصيغة سؤال "ماذا يعني مرور لصواريخ تقليدية لجيش التحرير الشعبي فوق جزيرة تايوان؟"، جذب حوالي 43.7 مليون مشاهدة على موقع ويبو المعادل الصيني لتويتر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الجيش "أطلق أكثر من 100 طائرة حربية بينها مقاتلات وقاذفات قنابل" خلال التدريبات، بالإضافة إلى "أكثر من 10 مدمرات وفرقاطات".

وقال مراسل الجزيرة ناصر عبد الحق إن 100 مقاتلة حربية صينية قامت بطلعات جوية بالقرب من تايوان وأجرت مناورات عسكرية تحاكي استعادة الجزيرة.

وسقطت 5 صواريخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما دفع طوكيو إلى تقديم احتجاج قوي عبر القنوات الدبلوماسية.

وتشعر طوكيو، أحد أقرب حلفاء واشنطن، بقلق متزايد إزاء تنامي قوة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي وإمكانية إقدام بكين على عمل عسكري ضد تايوان.

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