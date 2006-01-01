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إصابات في اعتداء للمستوطنين على مسيرة سلمية بمسافر يطا

الجمعة 05 أغسطس 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في اعتداء للمستوطنين على مسيرة سلمية بمسافر يطا



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، الجمعة، في اعتداء مستوطنين على مشاركين في مسيرة سلمية رافضة للاستيطان في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة المشاركين في المسيرة الرافضة للاستيطان والمخططات الرامية لتهجير المواطنين من المسافر، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأوضح الجبور أن هذه المسيرة تأتي في سياق تعزيز صمود المواطنين في المسافر، وقد جاءت بدعوة من إقليم حركة "فتح" في منطقة المسافر، واللجان الوطنية والشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وأضاف أن المشاركين في المسيرة أزالوا خيمة نصبها المستوطنون في منطقة واد الرحم بقرية سوسيا، شرق يطا.

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