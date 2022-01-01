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مسؤول اسرائيلي: "إذا بقينا في حالة تأهب فسننتقل من الكلمات إلى الصواريخ"

الجمعة 05 أغسطس 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي: "إذا بقينا في حالة تأهب فسننتقل من الكلمات إلى الصواريخ"



القدس المحتلة / سما /

هدد مسؤول سياسي اسرائيلي برد بالصواريخ على تهديدات حركة الجهاد الاسلامي في غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن المسؤول قوه "إذا مرت بضعة أيام أخرى على الوضع الحالي فسننتقل من الكلمات إلى الصواريخ".

وادعى المسؤول ان حركة حماس ستعمل على الضغط على حركة الجهاد الاسلامي لوقف انتقامها على اعتقال القيادي البارز في الحركة بسام السعدي.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

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