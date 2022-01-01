اتفاقية الحبوب ترفع الحصار عن السفن الأوكرانية

وكالات

ستبحر ثلاث سفن أوكرانية محملة بالحبوب من أوكرانيا بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية بأن السفن المحمّلة بالحبوب ستبحر صباح الجمعة من أوكرانيا في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار “من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا في إطار اتفاقية الحبوب”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الوزير غداة عبور سفينة أولى محمّلة بالحبوب الأوكرانية اسطنبول متّجهة إلى لبنان.