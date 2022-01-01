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اتفاقية الحبوب ترفع الحصار عن السفن الأوكرانية

الخميس 04 أغسطس 2022 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية الحبوب ترفع الحصار عن السفن الأوكرانية



وكالات

ستبحر ثلاث سفن أوكرانية محملة بالحبوب من أوكرانيا بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية بأن السفن المحمّلة بالحبوب ستبحر صباح الجمعة من أوكرانيا في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار “من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا في إطار اتفاقية الحبوب”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الوزير غداة عبور سفينة أولى محمّلة بالحبوب الأوكرانية اسطنبول متّجهة إلى لبنان.

#اتفاقية الحبوب #أوكرانيا #روسيا

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