أبو هولي يعلن انطلاق المخيمات الصيفية في مخيمات غزة الثمانية

غزة/سما/



أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم عن انطلاق فعاليات مخيماتها الصيفية للأشبال والزهرات داخل مخيمات قطاع غزة الثمانية تحت شعار "أطفالنا على درب العودة" تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ان المخيمات الصيفية انطلقت اليوم بمشاركة 1500 شبل وزهرة من أطفال اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً الى ان المخيمات الصيفية تقام في مقرات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية داخل مخيمات القطاع.

وقال: انه بعد سنتين من الغياب الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، تعود المخيمات الصيفية من جديد الى مخيمات اللاجئين التي اعتادت دائرة شؤون اللاجئين على دعمها نظراً لأهميتها في توفير البيئة المناسبة لاحتضان المواهب وتعزيز ثقافة حق العودة وحب للوطن والانتماء له .

وأوضح ان المخيمات الصيفية ستستمر لمدة أسبوع وتستهدف شريحة الأطفال من عمر 7 سنوات حتى 14 سنة، وتتضمن زوايا تثقيفية وترفيهية، بالإضافة الى الأشغال اليدوية، والفنون الشعبية من أغانٍ وطنية وأمثال شعبية وأهازيج.

وأضاف: ان المخيمات تهدف الى ترسيخ ثقافة حق العودة لدى اطفالنا، وتعزيز الهوية الوطنية التي يسعى الاحتلال على طمسها، وصقلهم بالمعرفة الكاملة عن قراهم ومدنهم التي سلبها ودمرها الاحتلال الإسرائيلي، ورفع مستوى الوعي لديهم بالقضايا الوطنية بما يعزز الانتماء الوطني بالإضافة الى تنمية المهارات والقدرات، وتعزيز التعلم من خلال اللعب والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وكشف المواهب ومتابعتها ودعمها.

وأشار الى ان مجموع المخيمات الصيفية ثمانية مخيمات موزعة على مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، وتدار من قبل (71) منشطاً تم تدريبهم بشكل جيد لتحقيق الأهداف التي انطلقت من اجلها المخيمات الصيفية .