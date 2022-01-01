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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية من المدفعية والهندسة

الخميس 04 أغسطس 2022 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية من المدفعية والهندسة



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس 4 أغسطس، إنه تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية من أجل زيادة الجهوزية.

وأضاف في بيان له، "في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي، وبأمر من رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ووفقًا لتقييم الوضع، تم تعزيز فرقة غزة بالمدفعية والهندسة والمشاة والمدرعات والقوات الخاصة".

وتابع، "ورغم التعزيزات، لا يوجد في هذه المرحلة حظر كامل للتجوال، لكن تقرر بقاء بعض القوات في القطاع".

وكان قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، "نمرود ألوني"، قد قال اليوم الخميس، إن الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عن نوايا الجهاد الإسلامي لتنفيذ عمليات وشن هجمات على مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف ألوني، "أوعز رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في فرقة غزة رفع حالة تأهب قصوى، مؤكدا الى انه سيستمر هذا الوضع حتى إزالة الخطر والتوتر في الجنوب".

وتابع، "وفق تقييم الوضع الأمني تم تقدير احتمالية حدوث مواجهة مع الجهاد الإسلامي، لذلك قمنا بالتعزيزات العسكرية اللازمة في كافة القطاعات". وفق صحيفة معاريف العبرية.

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