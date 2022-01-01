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وفاة طفل إثر سقوطه في برميل مياه في طوباس

الخميس 04 أغسطس 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفل إثر سقوطه في برميل مياه في طوباس



رام الله - سما

توفي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام جراء سقوطه في برميل مياه في ساحة منزل عائلته في جنين شمال الضفة الغربية.

وقد سقط الطفل يامن أمين أبو زيد (3 أعوام)، مساء اليوم الخميس في برميل ماء في ساحة منزل عائلته في بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر ضابط إسعاف بلدية قباطية مصطفى أحمد كميل، أنّه تلقى إشعارًا من الهلال الأحمر حول سقوط طفل في برميل ماء، وعلى الفور تحرك للموقع وتبين أنّ عائلته انتشلته من البرميل، و سلمته له حيث سارع لتقديم الإسعافات الأولية، وانعاش قلبه، لكن تبين أن الطفل فارق الحياة، وقد نقل لمستشفى الوادي في جنين، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق عن وفاته.

#وفاة طفل

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