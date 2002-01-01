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الأفراج عن الأسير "عبد السلام أبو محسن"

الخميس 04 أغسطس 2022 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأفراج عن الأسير "عبد السلام أبو محسن"



رام الله - سما

أُفرجَ اليوم عن الأسير عبد السلام فالح أبو محسن، من مدينة طوباس، من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء مدة محكوميته.

وأفاد نادي الأسير في طوباس بأن الاحتلال أفرج عن الأسير أبو محسن، من سجن “مجدو” الاحتلالي، بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 20 عامًا، قضاها متنقلاً بين سجون الاحتلال منذ عام 2002 حيث اعتقلته قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت عامين. 

ويشار إلى أن الأسير عبد السلام أبو محسن حصل على شهادة البكالوريوس تخصص علوم سياسية، خلال وجوده في معتقلات الاحتلال، كما وله خمسة أشقاء جميعهم أسرى محررون.

#الإفراج عن الأسير #الأسرى

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