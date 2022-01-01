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الاستعدادات للتصعيد مستمرة واستمرار إغلاق الغلاف ليوم غد

الخميس 04 أغسطس 2022 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستعدادات للتصعيد مستمرة واستمرار إغلاق الغلاف ليوم غد



غزة - سما

يستمر التوتر على حدود غزة حيث أكدت عدة وسائل إعلام عبرية ومسئولون عسكريون وأمنيون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن هناك تخوفات واسعة من تصعيد عسكرية خاصة مع تحذيرات الجهاد الإسلامي الأخيرة.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي قد قرر استمرار إغلاق غلاف غزة ليوم غدِ أيضاً.

وأفادت قناة كان بأن الاستعدادات للتصعيد مستمرة، طرق مستوطنات الغلاف مهجورة بسبب الإغلاق المفروض من قبل الجيش الإسرائيلي وهناك حالة من السخط المتصاعد بين المستوطنين بسبب استمرار الإغلاق. 

بينما أشارت إذاعة الجنوب العبرية إلى حدوث اضطراب وشغب في الاجتماع الذي عقده قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مما أدى إلى إيقاف الاجتماع. 

#الإغلاق #التصعيد الإسرائيلي #غزة #المعابر

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