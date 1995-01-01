  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوياتها في بريطانيا تخوفاً من الركود الوشيك

الخميس 04 أغسطس 2022 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوياتها في بريطانيا تخوفاً من الركود الوشيك



وكالات

رفع البنك المركزي البريطاني، مساء الخميس، مُعدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ ربع قرن في محاولة لكبح معدلات التضخم. حيث قام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة من 1.25% إلى 1.75%

وتعد هذه الزيادة  هي أعلى زيادة بمعدلات الفائدة تشهدها البلاد منذ عام 1995.

وقال البنك في بيانٍ نشره عبر موقعه الالكتروني “قررنا زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، لكبح معدلات التضخم، ليصل سعر الفائدة إلى 1.75%، حيث توقع البنك دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بدءاً من الربع الرابع للعام الجاري، مع توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 3.5% خلال العام الحالي”.

ووفقًا للبيان، فقد رفع البنك توقعاته بشأن معدلات التضخم خلال العام الحالي، من 10.25% إلى 13%، وفي عام 2023 رفع توقعاته من 3.5% إلى 5.5%.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي حذر في وقتٍ سابق، من استعداد المملكة المتحدة لأبطأ نمو لأغنى اقتصادات مجموعة السبع، في العام القادم 2023.

#تضخم #ركود اقتصادي #بريطانيا #معدلات الفائدة #المملكة المتحدة #البنك المركزي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسائل إسرائيلية عاجلة لحماس عبر القاهرة.. وجهود لإتمام صفقة الأسرى

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن العملية المعقدة في نابلس

صحيفة تكشف عن موقف الاحتلال من شروط المقاومة للعودة إلى التهدئة

قناة عبرية : كوخافي سيوافق على تنفيذ هذه الخطة ضد غزة اذا استمر التوتر ..

قناة عبرية: جيش الاحتلال غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة لهذا السبب ..

بالصور : كوخافي يصل حدود غزة ويصادق على الخطط الهجومية

فيديو : الاحتلال يعتقل إماراتييْن بـ"الخطأ" بعد إطلاق نار في تل أبيب

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي : اعتقال الشيخ بسام السعدي وسحله تجاوز للخطوط الحمراء

كهرباء غزة

تحذير من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

"كان" العبرية : اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

لبيد يلغي إجازته ويهدد : لن نسمح باستمرار التوتر في "غلاف غزة"

الاعلام العبري: الجهاد يسجن أكثر من مليون وربع مليون إسرائيليّ لليوم الرابع على التوالي

الاتصالات الفلسطينية