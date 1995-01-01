رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوياتها في بريطانيا تخوفاً من الركود الوشيك

وكالات

رفع البنك المركزي البريطاني، مساء الخميس، مُعدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ ربع قرن في محاولة لكبح معدلات التضخم. حيث قام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة من 1.25% إلى 1.75%

وتعد هذه الزيادة هي أعلى زيادة بمعدلات الفائدة تشهدها البلاد منذ عام 1995.

وقال البنك في بيانٍ نشره عبر موقعه الالكتروني “قررنا زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، لكبح معدلات التضخم، ليصل سعر الفائدة إلى 1.75%، حيث توقع البنك دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بدءاً من الربع الرابع للعام الجاري، مع توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 3.5% خلال العام الحالي”.

ووفقًا للبيان، فقد رفع البنك توقعاته بشأن معدلات التضخم خلال العام الحالي، من 10.25% إلى 13%، وفي عام 2023 رفع توقعاته من 3.5% إلى 5.5%.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي حذر في وقتٍ سابق، من استعداد المملكة المتحدة لأبطأ نمو لأغنى اقتصادات مجموعة السبع، في العام القادم 2023.