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تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة "شروق البدن"

الخميس 04 أغسطس 2022 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة "شروق البدن"



رام الله - سما

تم تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة "شروق البدن" ذات الـ 27 ربيعاً بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن  الاحتلال الإسرائيلي قد مدد اعتقال الأسيرة "البدن" من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، لمدة أربعة أشهر إضافية.

يذكر أن البدن اعتقلت للمرة الأولى عام 2019، وأمضت عاما في الاعتقال الإداري، وأُعيد اعتقالها في أيلول/ سبتمبر عام 2020، وأمضت 8 أشهر إداريا، وأفرج عنها في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وأعيد اعتقالها بتاريخ 7/12/2021 وقد حكم عليها بالاعتقال الإداري أربعة أشهر أول مرة وتم تمديدها لأربعة أشهر أخرى كان من المفترض أن تنتهي يوم غد (5/8/2022).

#الاعتقال الإداري #تمديد الاعتقال #الأسرى #الأسيرة

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