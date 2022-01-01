المناورات العسكرية الصينية تثير قلق الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك - سما -

إن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب وبقلق” المناورات العسكرية الصينية حول تايوان." بحسب ما صرح “ستيفان دوجاريك”، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي تم عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس،

وتأتي هذه التصريحات ردًّا على أسئلة الصحافيين حول موقف غوتيريش من المناورات الصينية حول تايوان وسقوط صواريخ صينية في المياه الإقليمية لليابان، اكتفى دوجاريك بالقول إن “الأمين العام تابع هذه التطورات بقلق وعن كثب”.

وقد بدأ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوّي حول تايوان صباح اليوم الخميس، اعتراضًا على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايبيه، قبل يومين.

هذا وكان وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، قد طالب في تصريحات صحافية نقلها إعلام محلي، الصين بـ”الوقف الفوري لمناوراتها حول تايوان”.

فيما أعلن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، أن صواريخ تابعة للجيش الصيني “سقطت في المياه الاقتصادية لليابان”.

بينما صرحت وزارة الدفاع التايوانية بأنها "عازمة على دعم سيادة وحراسة الأرض وستقف متيقظة بلا كلل من أجل حماية الدولة." وحسب تغريدة لها عبر تويتر "لا نسى للتصعيد بل نكرس أنفسنا للحرية والديمقراطية واستقرار وأمن المنطقة المحيطة بنا"

وكانت الصين قد هددت بـ "عواقب وخيمة" نتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية إلى العاصمة التايوانية قبل يومين.