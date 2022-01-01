  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتيجة إغلاق المعابر

تحذير من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

الخميس 04 أغسطس 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة



غزة - سما

حذّر مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة، مساء اليوم الخميس، من خطر توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب توقف دخول الوقود الصناعي إلى قطاع غزة جراء الإغلاق الكامل الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ ثلاثة أيام.

حيث أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق كافة المعابر المستخدمة للبضائع والمارّة والتي تربط قطاع غزة بالأراضي المحتلة بذريعة مخاوف من رد المقاومة بعيد اعتقال اثنين من كبار قياديي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، مما أوقف إجراءا توريد الديزل الصناعي عبر إسرائيل إلى جانب جميع أنواع الوقود والسلع والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عبر هذه المعابر.

كما وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود على حركة المستوطنين في المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال رفيق مليحة مدير عام المحطة "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود (وقود) كاف لتشغيلها".

هذا ويعاني 2.3 مليون فلسطيني في غزة من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي حيث تصل فترات انقطاع التيار إلى أكثر من عشر ساعات متواصلة مما يفاقم موجة الحر الشديدة.

وبحسب مسؤولون محليون فإن القطاع يتطلب في العادة 500 ميجاوات من الطاقة يومياً في الصيف فيما يستقبل 120 ميجاوات من إسرائيل وتوفر محطة التوليد الوحيدة 60 ميجاوات أخرى فقط. 

#غزة #محطة الكهرباء #محطة الكهرباء في غزة #محطة توليد الكهرباء #توقف محطة التوليد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسائل إسرائيلية عاجلة لحماس عبر القاهرة.. وجهود لإتمام صفقة الأسرى

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن العملية المعقدة في نابلس

"إسرائيل" تهدد غزة..

صحيفة تكشف عن موقف الاحتلال من شروط المقاومة للعودة إلى التهدئة

قناة عبرية : كوخافي سيوافق على تنفيذ هذه الخطة ضد غزة اذا استمر التوتر ..

قناة عبرية: جيش الاحتلال غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة لهذا السبب ..

بالصور : كوخافي يصل حدود غزة ويصادق على الخطط الهجومية

الأخبار الرئيسية

"كان" العبرية : اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

الجيش الإسرائيلي يسرح جنودا وينقل آخرين بعيدا عن حدود غزة تخوفا من استهدافهم من قبل الجهاد الاسلامي

لبيد يلغي إجازته ويهدد : لن نسمح باستمرار التوتر في "غلاف غزة"

الاعلام العبري: الجهاد يسجن أكثر من مليون وربع مليون إسرائيليّ لليوم الرابع على التوالي

الجهاد الاسلامي : مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع في غزة

الاتصالات الفلسطينية