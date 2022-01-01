تحذير من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

غزة - سما

حذّر مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة، مساء اليوم الخميس، من خطر توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب توقف دخول الوقود الصناعي إلى قطاع غزة جراء الإغلاق الكامل الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ ثلاثة أيام.

حيث أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق كافة المعابر المستخدمة للبضائع والمارّة والتي تربط قطاع غزة بالأراضي المحتلة بذريعة مخاوف من رد المقاومة بعيد اعتقال اثنين من كبار قياديي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، مما أوقف إجراءا توريد الديزل الصناعي عبر إسرائيل إلى جانب جميع أنواع الوقود والسلع والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عبر هذه المعابر.

كما وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود على حركة المستوطنين في المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال رفيق مليحة مدير عام المحطة "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود (وقود) كاف لتشغيلها".

هذا ويعاني 2.3 مليون فلسطيني في غزة من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي حيث تصل فترات انقطاع التيار إلى أكثر من عشر ساعات متواصلة مما يفاقم موجة الحر الشديدة.

وبحسب مسؤولون محليون فإن القطاع يتطلب في العادة 500 ميجاوات من الطاقة يومياً في الصيف فيما يستقبل 120 ميجاوات من إسرائيل وتوفر محطة التوليد الوحيدة 60 ميجاوات أخرى فقط.