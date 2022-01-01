"واشنطن بوست": إدارة بايدن تخطط لإعلان مرض جدري القردة "حالة طوارئ صحية عامة"

واشنطن - سما -



ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض يخطط لإعلان تفشي مرض جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة".

وبحسب الصحيفة فإن الإعلان قد يتم اليوم الخميس وذلك من أجل تعزيز الوعي الاجتماعي والحصول على المزيد من التمويل لمكافحة انتشار الفيروس.

وستتم مناقشة الأمر في جلسة إحاطة حيث سيقوم وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالحكومة الأمريكية "كزافييه بيسيرا" بمناقشة الخطة ومن ثم سيتم الترتيب لاجتماع ثانٍ لتفويض المسئولين الفيدراليين لتسهيل اللقاحات والعلاجات المحتملة دون المرور بالمراجعات الفيدرالية بحسب ما أفادت الصحيفة.

وبحسب "واشنطن بوست" فإن مثل هذه الإجراءات ستسهل وتحسن المرونة في الإمداد الحالي من اللقاحات المدارة.