نتنياهو يعود لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بحسب استطلاعات الرأي

تل أبيب - سما -

نشرت قناة 13 الإسرائيلية نتائج استطلاع رأي عن انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ 25.

وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه اليوم الخميس، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، سينجح بتشكيل حكومة مركبة من 62 عضوا، حيث يحصل معسكر اليمين المُشكّل من حزب الليكود والصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، بقيادة نتنياهو على 62 عضوا وذلك للمرة الأولى منذ وقت طويل.

ووفقًا للاستطلاع، يحصل حزب الليكود على 35 مقعدًا، و"الصهيونية الدينية" على 12 مقعدا، وحزب "شاس" على 8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

وفي المعسكر المقابل لنتنياهو فيحصل حزب "ييش عتيد" برئاسة رئيس الحكومة الحالي، يائير لابيد، على 21 مقعدا، ويحصل ائتلاف حزبي "كاحول لافات" و"تيكفا حداشا" على 12 مقعدًا. أما حزب "العمل" فسيحصل على 6 مقاعد، والقائمة المشتركة على 6 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، وحزبي "ميرتس" والقائمة الموحدة يحصل كل منهما على 4 مقاعد.

وتأتي هذه النتائج لتظهر نتائج الانتخابات إذا ما جرت اليوم، وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "الروح الصهيونية" برئاسة آييلت شاكيد لا يعبر نسبة الحسم، وكذلك حزب إيلي أفيدار.