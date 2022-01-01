"كان" العبرية : اسرائيل ابلغت مصر بانها لن تفرج عن الاسير العواودة والـ 48 ساعة القادمة حاسمة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن الاحتلال بعث برسالة إلى الوسيط المصري بشأن توتر الأوضاع الأمنية في منطقة غلاف قطاع غزة.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت مصر رسميًا أنها لن تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة".



واضافت : "وفي المستوى السياسي، كانوا يعتقدون أن القيود المفروضة على المستوطنات المحيطة بغزة سترفع اليوم، ويقدرون الآن أنها ستستمر لعدة أيام أخرى".



وذكرت القناة الـ(13) الإسرائيلية، أن "السيناريو الأخطر قد يجرنا لجولة قتال، وإسرائيل تسعى جاهدةً، من أجل تحييد حماس".



وصرّح مسؤول أمني إسرائيلي، بأن "الـ48 ساعة القادمة حاسمة فيما يتعلق بالتصعيد على حدود غزة".

