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إسرائيل تقرر السماح لآلاف المستوطنين باقتحام الأقصى الأسبوع المقبل

الخميس 04 أغسطس 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر السماح لآلاف المستوطنين باقتحام الأقصى الأسبوع المقبل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن إسرائيل سمحت للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، التي تحل في 9/ آب من كل عام.

وبحسب القناة، يتوقع أن يقوم حوالي 3 آلاف مستوطن باقتحام المسجد الأقصى، حيث سيُسمح لهم بدخول المسجد على دفعات ومجموعات تصل إلى سبعة لمدة لا تفوق الثلاثين دقيقة.

ويقوم الإسرائيليون في هذا اليوم بالصيام والحداد وأداء الصلاة الرئيسية عند حائط البراق في القدس.

ويعتبر الإسرائيليون "خراب الهيكل" المزعوم يوم حزن وحداد على تدمير "هيكل سليمان" على يد البابليين، بينما تعكف منظمات الهيكل المزعوم سنويًا قبيل هذه الذكرى على حشد الرأي العام الإسرائيلي من أجل المشاركة في الاقتحام الجماعي الكبير الذي تنفذه المنظمات الاستيطانية للأقصى.

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